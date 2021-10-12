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أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 29 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 22 ألفا و620 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 1644 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و26 ألفا و349.

وأشار التقرير، إلى شفاء 3472 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين من الوباء في البلاد إلى مليون و 952 ألفا و43.

ولفت التقرير، إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 13 ألفا و168 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى خمسة ملايين و42 ألفا و777 شخصا.