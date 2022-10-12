وزير الدفاع الأوكراني: تعزيز الدفاع الجوي لكييف على رأس أولويات اجتماع رامشتاين

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إن تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية سيتصدر جدول أعمال اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا، المقرر انعقادها في وقت لاحق من اليوم في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية جنوب غرب ألمانيا.

وأضاف ريزنيكوف، في تغريدة نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الأربعاء، "ترتكز المشاورات اليوم في إطار مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية ووزراء دفاع دول الناتو، على تعزيز منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية.

وأشار وزير الدفاع الأوكراني إلى أنه يشعر بالتفاؤل مسبقا من نتائج الاجتماع، ونوه أيضا إلى أنه المقرر أن يعقد اجتماعات ثنائية مهمة على هامش اجتماع رامشتاين.