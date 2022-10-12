مساعد بوتين: موسكو مستعدة للتفاوض لكنها لن تفرض نفسها لدخول أي مفاوضات

أعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا ترفض إجراء أي اتصالات دولية مفيدة معها، لكنها لا تفرض نفسها في مثل هذه الاجتماعات.

وأكد مساعد الرئيس الروسي -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن موسكو لا ترفض أبدًا الدخول في مفاوضات أو إجراء أي اتصالات دولية من الممكن أن تؤتي ثمارها، ولا تصد أبدًا يدًا امتدت لها، لكنها في الوقت نفسه لا تفرض نفسها للمشاركة في مثل هذه الاجتماعات، جاء ذلك تعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لا يعتزم الاجتماع مع نظيره الروسي على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق بأنه لا يعتزم لقاء بوتين في قمة مجموعة العشرين المقبلة، لافتًا إلى أن هذا الأمر سيعتمد على ما يريد الرئيس الروسي مناقشته.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.