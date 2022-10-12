بولندا: التسريب في خط أنابيب دروجبا الناقل للنفط من روسيا إلى ألمانيا سببه غير معلوم

أعلنت، اليوم الأربعاء، شركة "بيرن" البولندية المشغلة لخط أنابيب "دروجبا" الذي ينقل النفط الخام من روسيا إلى ألمانيا أنها اكتشفت موضع تسرب في الخط، وأضافت أن سببه غير معلوم.

وذكرت "بيرن" أنها اكتشفت موضع التسرب، في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، في أحد فرعى القطاع الغربي من خط الأنابيب على بعد حوالي 70 كيلومترا من مدينة بوتسك بوسط بولندا.

وأشار بيان الشركة إلى وقف تشغيل المضخات في الفرع المتضرر، لكن الفرع الآخر "يعمل من دون تغيير". كما تعمل القطاعات الأخرى من شبكة الأنابيب الكبيرة بصورة طبيعية أيضا.

وانتقلت طواقم إصلاح الطوارئ وإدارة الإطفاء إلى موقع التسرب بالقرب من قرية وانيا.

وقال متحدث باسم فرقة الإطفاء المحلية لقناة "تي في بي" العامة إن فريق تطهير كيميائي وبيئي موجود في الموقع. وقال إنهم ضخوا حتى الآن أربعمائة متر مكعب من النفط، مضيفا أن تدفق النفط توقف، والضغط على خط الأنابيب يتراجع.

ويعد خط أنابيب "دروجبا" أحد أكبر خطوط الأنابيب في العالم، ويزود عدة دول في أوروبا الوسطى بالنفط الروسي، بما في ذلك مصفاة "شويدت" الألمانية الرئيسية. ويجري جزء من الأنابيب فوق الأرض، وجزء آخر تحت الأرض.

وأكدت السلطات البولندية أن سبب التسرب وطبيعته لا تزال قيد التحقيق.