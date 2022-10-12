 الكرملين وإيلون ماسك ينفيان تقريرا يفيد بأن الملياردير الأمريكي تحدث مع بوتين بشأن أوكرانيا - بوابة الشروق
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الكرملين وإيلون ماسك ينفيان تقريرا يفيد بأن الملياردير الأمريكي تحدث مع بوتين بشأن أوكرانيا

موسكو (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 1:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 1:46 م
نفى كل من الكرملين والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تقريرا ورد فيه أن ماسك تحدث بصورة مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن أوكرانيا.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الأربعاء، بأن إيان بريمر رئيس مجموعة أوراسيا لاستشارات المخاطر السياسية، كتب في مذكرة للعملاء أمس الاول الاثنين، أن ماسك أخبره بشأن حديثه مع الرئيس الروسي مؤخرا.

وقال بريمر إن المحادثة جاءت قبل أن ينشر ماسك سلسلة من التغريدات على موقع "تويتر"، يحث فيها أوكرانيا على السعي من أجل التوصل إلى حل تفاوضي للغزو من جانب روسيا، والتنازل عن شبه جزيرة القرم بصورة نهائية.

وقال ماسك في تغريدة أمس إنه لم يتحدث مع بوتين بشأن الحرب، مضيفا أن مثل هذه المكالمة ستكون "بلا جدوى، حيث أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي تطابق بين المطالب الروسية والأوكرانية – كما أن (وجود تطابق) أمر ليس وشيكا".

ورد بريمر على "تويتر" بعد ساعات قليلة، حيث قال إن ماسك أخبره بأنه تحدث مع بوتين.

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