مدرب تشيلسي: مواجهة أرسنال تحدي مثير

وصف ماوريسيو بوتشيتينو مدرب تشيلسي، مواجهة أرسنال المنتظرة بالتحدي المثير، والتي من المقرر أن تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلاقي تشيلسي نظيره أرسنال، على ملعب ستامفورد بريدج، يوم 21 من أكتوبر الجاري، لحساب الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي هذا الصدد تحدث بوتشيتينو في تصريحات للموقع الرسمي لنادي تشيلسي، حيث قال: «التحدي مثير في مباراة أرسنال، فهو فريق رائع وجاهز للمنافسة على أشياء كبير، ولذا من المثير التنافس معهم».

وأضاف: «أرسنال لديهم مدرب مميز للغاية، ميكيل أرتيتا، ولقد نجحوا في بناء فريق جيد خلال السنوات الماضية، ومن المهم أن نرى كيف سننافسهم وهم أكثر نضجًا منا».

هذا ويحتل حاليًا تشيلسي المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 11 نقطة، من الفوز في 3 مباريات، التعادل في 2 والخسارة في 3 مواجهات.

فيما أرسنال فيتواجد في وصافة جدول الترتيب، برصيد 20 نقطة، وبفارق الأهداف عن صدارة توتنهام، من 6 انتصارات، وتعادلين.