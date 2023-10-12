الجيش الإسرائيلي: كانت هناك إشارات استخباراتية قبل هجوم حماس المباغت

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هغاري، اليوم الخميس، إن إشارات استخباراتية وردت قبل هجوم السبت الماضي المباغت الذي نفذته حركة حماس، وأدى إلى مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي.

وأضاف هغاري، في بيان: "كانت هناك علامات ظهرت في الساعات السابقة للهجوم، وكانت مبنية على معلومات استخباراتية؛ لكن لم يكن لدينا أي فهم لتحرك بهذا الحجم".

وبحسب هغاري، فإن الإشارات الاستخباراتية لم تكن تحذيرا من الهجوم.

ونوه هغاري، بأنه سيتم التحقيق في كل التفاصيل وتقديم المعلومات الكاملة للجمهور الإسرائيلي.

وأثيرت موجة انتقادات في إسرائيل، أبرزتها وسائل الإعلام المحلية بشأن ما سمته إخفاق الجيش، وعدم توقعه وقوع مثل هذا الهجوم.