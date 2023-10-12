نتنياهو: حماس شنت حربا بربرية ضد إسرائيل وسنقضي عليها كما حدث مع داعش

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن حماس شنت "حربا بربرية" ضد إسرائيل.

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بثته قنوات إخبارية عربية: "حماس مثل داعش، وكما تم القضاء على داعش سنقضي على حماس".

وشكر نتنياهو الولايات المتحدة على وقوفها إلى جانب إسرائيل وشعبها.

وتابع نتنياهو "سيكون هناك أيام صعبة قادمة ولكننا سنفوز".

ووصل بلينكن، صباح اليوم، إلى تل أبيب، ضمن جولة أوسع يقوم بها في الشرق الأوسط إظهارا لتضامن واشنطن مع إسرائيل بعد هجوم نفذته حركة حماس، وسعيا لتهدئة الصراع المتفاقم.