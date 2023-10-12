شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، حفل تخرج دفعات جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية لعام 2023.



وأدلى الرئيس السيسي، بكلمة توجه فيها بالتهنئة إلى الخريجين الجدد، مؤكدا فيها قدرة مصر على حماية مقدراتها، كما تطرق فيها إلى الوضع في غزة والاتصالات المستمرة التي تجريها مصر لحل الأزمة.



وفيما يلي ننشر أبرز تصريحات الرئيس السيسي:



* تحركات مصرية لوقف التصعيد في غزة



- مصر تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة، وبالتنسيق مع كل الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، دون قيد أو شرط.



- إحنا مش ساكتين ونتحرك مع الأشقاء قادة الدول العربية وأصدقائنا وحلفائنا من أجل إيجاد حل للوضع.



- مصر تبذل جهدًا كبيرًا لاحتواء التصعيد والاقتتال الدائر في قطاع غزة.



- الدولة المصرية تجري اتصالات لا تنتهي مع جميع القادة والمسئولين حول العالم.



- مصر حريصة على وصول المساعدات الطبية والإنسانية في هذا التوقيت الصعب لتصل إلى قطاع غزة.



* تحذير من تهجير سكان قطاع غزة



- مستعدون إننا نتكلف في إطار قدراتنا وإمكانياتنا، نحن لم نسبب مشكلة لأحد، نتكلم ولدينا 9 ملايين ضيف من دول كثيرة.



- الخطورة في قطاع غزة كبيرة للغاية لأنها تعني تصفية القضية الفلسطينية، يجب أن ننتبه لهذا الأمر.



- فلسطين قضية القضايا وقضية العرب كلهم، ومهم أن يظل شعبها صامدا ومتواجدا على أرضه.



- أطراف متعددة تسعى للحيد بالقضية الفلسطينية عن مسارها الساعي للسلام والقائم على العدل واتفاقية أوسلو ومقررات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.



- هناك سعي دؤوب من أطراف متعددة للحيد بالقضية الفلسطينية إلى تصعيد ينحرف عن هذا المسار، وصراعات صفرية لا منتصر فيها ولا مهزوم.



* ثوابت مصرية راسخة



- سعي مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية.



- مصر حريصة على الحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية.



- مصر تدير سياستها بشكل يهدف أولًا وأخيرًا إلى السلام والتنمية والبناء والتعاون.



- مصر حريصة دائمًا على عدم التطلع خارج حدودها، ولم يكن لها أبدًا أي تطلعات لتجاوزها، أو الطمع في حدود وأراضي وقدرات الآخرين.



- حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا، جعلوا مصر دائما وأبدا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية.



- مصر قدمت الدماء والتضحيات، باذلة كل ما تملك من أجل الحق العربي المشروع.



- حين كانت الحرب فكنا مقاتلين وكان السلام فكنا له مبادرين.. لم نخذل أمتنا العربية ولن نخذلها أبدا.



- كل صراع لا يؤول إلى السلام عبث لا يعول عليه.



* رسائل إلى المجتمع الدولي



- ندعو الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة، والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس.



- ندعو إلى إخراج المدنيين والنساء والأطفال من دائرة الانتقام الغاشم، والعودة فورا للمسار التفاوضي؛ تجنبا لحرائق إن اشتعلت فلن تترك قاصيا أو دانيا إلا وأحرقته.



- يجب توفير أقصى حماية للمدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فورا.



- يجب العمل على منع تدهور الأحوال الإنسانية، وتجنب سياسات العقاب الجماعي، والحصار والتجويع والتهجير، إضافة إلى عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري.



- يجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل.



* رسائل للمصريين



- مصر بجيشها وشعبها يصيغون على مدار عقد كامل صيغة للمستقبل، منذ أن انحاز الجيش لإرادة المصريين.



- واجهنا معا قوى الشر والظلام التي أرادت أن تطفئ نور الوطن، وكانت إرادة الله أن يظل نور مصر باقيا ليفيض على العالم بالسلام والمحبة.



- واجهنا الإرهاب والترويع وواجهنا التحديات بالتنمية والبناء، وسنظل نواجه كل التحديات بإصرار وعزيمة واصطفافنا الوطني.



- عاقدون العزم أن تظل مصرنا العزيزة في صدارة الأمم، وأن ينعم شعبها بحياة كريمة تليق بها وبجيش مصر وشعبها.



- خلوا بالكم عاوزين وإحنا بنتعاطف نتعامل دائمًا بعقلنا، حتى نصل إلى السلام والأمان بشكل لا يكلفنا الكثير.



- من 2011 والظروف صعبة ومن أزمة لأزمة، لكن عزاءنا أن ربنا سبحانه وتعالى بيسلم البلد دي من كل شر وسوء.



- في فرق كبير جدا بين تكاليف حياة ممكن تبقى غالية علينا وبين إهدار حياة وخراب دول.



- مصر هتفضل باقية وصامدة وقادرة بكم أنتم، ومحدش يستطيع المساس بمصر إلا من خلالكم.



- قدرة مصر على تأمين وحماية نفسها بفضل الله كافية، لكن شعبها كمان مسئول معنا عن حفظ مصر وأمنها.



- اوعوا حد يزين لكم أو يفتنكم.. كفاية خراب الدول الأخرى.



- لما يكون ليك جار عنده مشكلة صغيرة بتتأثر بيها، تصور لو الجار ده بيته مشتعل.. البيوت كلها حولنا مشتعلة.



- بقاء مصر آمنة مطمئنة رغم كل هذه الأحداث المشتعلة من حولها هي إرادة الله.



- مصر تواجه العديد من الصعوبات والتحديات ولكن الأمر المهم هو بقاء المصريين ثابتين وصامدين وآمنين ومتفائلين بالله.



* تحية لطلاب الأكاديمية والكليات العسكرية وشهداء الوطن



- طلاب الكليات العسكرية تعلموا مبادئ الوطنية والبطولة وقيم الكرامة والعزة.



- تحية تقدير وإجلال لشهداء مصر الأبرار؛ الذين قدموا أرواحهم ليظل هذا الوطن باقيا وتظل كرامته مصونة ورايته عالية خفاقة بين الأمم.