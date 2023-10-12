سقوط تشكيلين عصابيين تخصصا في سرقة السيارات والدراجات النارية بـ3 محافظات

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نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن بني سويف والشرقية في ضبط تشكيلين عصابيين ضما 8 متهمين تخصصوا في سرقة السيارات والدراجات النارية واعترفوا بارتكاب 24 واقعة ب3 محافظات.

إذ تمكنت الحملات من ضبط 4 عناصر إجرامية "أحدهم عميل سىء النية"- مقيمون بدائرة مركز شرطة ببا بمحافظة بنى سويف- لتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فـى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع التوصيلات الكهربائية والتخلص من اللوحات المعدنية" والتصرف فيها بالبيع للعميل سىء النية وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 21 واقعة وأرشدوا عن المسروقات.

كما تم ضبط 4 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية والآخران عميلان سيىء النية" - مقيمون بمحافظة الشرقية - لتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المغافلة بإستخدام المفتاح المصطنع لفتح السيارات" والتصرف فيها بالبيع للعميلان سيىء النية، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 3 وقائع بدائرة قسمى شرطة "فاقوس، أول الفيوم"، وأرشدوا عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتم للنيابة لمباشرة التحقيقات .

ياتي ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.