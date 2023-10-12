نيرة الأحمر: بعض الاتحادات تعمدت إيقاف قيد النادي لأسباب شخصية

أكدت نيرة الأحمر، المرشحة على عضوية مجلس إدارة الزمالك تحت السن، كانت هناك دعوة للدخول في انتخابات الأبيض السابقة لكنها رفضت.

وقالت نيرة الأحمر في تصريحات تلفزيونية: "الأجواء في الانتخابات السابقة لم تكن مناسبة للتواجد في مجلس الإدارة وقتها".

وأكملت: "لا توجد أي حساسية بين أعضاء قائمة حسين لبيب والمرشحين من خارجها، هناك بعض التصرفات الفردية التي تحدث في أجواء نادي الزمالك، ولكن الجو العام جيد بين الجميع".

وتابعت: "لم أتقاضى أي مرتب من جانب نادي الزمالك خلال عملي بالقناة، وفي حالة فوزي بالانتخابات لن أترك عملي بالإعلام".

وأشارت: "القائمة اختارت هشام نصر متحدثا رسميا لمجلس الإدارة في حال الفوز بالانتخابات".

وأضافت: "تم تكليفي بـ 4 ملفات على رأسها الإعلام والكرة النسائية".

وأشارت: "قناة نادي الزمالك كان يظهر فيها أشخاص تتحدث عن فرد واحد فقط، البعض فيها كانوا ينتموا لشخص وليس كيان، حتى لو فزت في الانتخابات من الوارد أن انتقد قرار لمجلس الإدارة على شاشة قناة النادي".

وأتمت: "الزمالك أصبح غير جاذب للرعاة، وبعض الاتحادات تعمدت ايقاف القيد لنادي الزمالك لأسباب شخصية".