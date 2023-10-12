مستشار ألمانيا يحذر من اتساع نطاق الأعمال العدائية ضد إسرائيل

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس، في بيانه الحكومي اليوم الخميس، من احتمالية اتساع نطاق "الأعمال العدائية" ضد إسرائيل بعد الهجمات الأخيرة لحماس ضد إسرائيل.

وقال شولتس اليوم في بيانه بالبرلمان الألماني "بوندستاج": "نناشد الجميع في المنطقة تجنب القيام بأية أعمال عدائية أخرى ضد إسرائيل".

وتابع: "رسالتنا واضحة: سيكون خطأ لا يغتفر أن تتم مهاجمة إسرائيل".

وأعرب شولتس عن "قلقه الكبير" بالنظر إلى البعد الإقليمي للنزاع، لافتا إلى أن الاهتمام ينصب على جنوب لبنان في هذا الشأن، وأضاف أن حزب الله يقوم مثل حماس باتصالات وثيقة مع إيران، لافتا إلى أن حزب الله يشكك أيضا في حق إسرائيل في الوجود، وقال: "يجب ألا يتدخل حزب الله في المعارك".

وأضاف المستشار الألماني أن حدوث ذلك لن يؤدي فقط إلى تدخل إسرائيلي مبرر وصارم، ولكنه أشار إلى أن لبنان، التي تمت زعزعة استقراره بالفعل بسبب تصرفات حزب الله المؤسفة، سوف يصل إلى حافة الهاوية.

وحذر شولتس من خطر تصاعد الموقف وإمكانية حدوث تأثيرات تصل إلى شمال أفريقيا واليمن، وقال: "بالتعاون مع شركائنا نستخدم جميع قنواتنا من أجل الحيلولة دون هذا السيناريو المروع".

وتابع: "صحيح أنه ليس لدينا حتى الآن أدلة ملموسة على أن إيران دعمت هذا هجوم حماس، بشكل ملموس وعملي"، ولكنه أشار إلى أنه من الواضح للجميع أنه "دون دعم إيران على مدار الأعوام الأخيرة، لما كانت حماس قادرة على تنفيذ هذه الهجمات غير المسبوقة على الأراضي الإسرائيلية"، بحسب تعبيره.

ووصف مستشار ألمانيا التصريحات المبتهجة من قادة النظام الإيراني وبعض المسئولين الحكوميين الآخرين بالمنطقة بأنها بغيضة.