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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح عدد من المشروعات القومية في قطاع النقل عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

جاء ذلك ضمن فعاليات افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، اليوم السبت.

وتضمنت الافتتاحات خط سكك حديد كفر داوود – السادات، وطلب المدير التنفيذي للمشروع من الرئيس السيسي، أن يسمح له بكلمة.

ومازحه الرئيس بالقول: «كله عاوز يتكلم يعني ولا إيه، جرا إيه يا كامل»، ليرد عليه الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة النقل: «فرحانين بسيادتك يا فندم»، ويعقب الرئيس: «وإحنا فرحانين بيهم».

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، محطة قطارات صعيد مصر- محطة بشتيل، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين.

ويبلغ إجمالي مساحة محطة بشتيل 239 ألف متر مربع تقريبًا بما يعادل 57 فدانًا، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميًا.