 طبيب كامالا هاريس يؤكد: بصحة ممتازة وتتمتع باللياقة اللازمة للرئاسة - بوابة الشروق
السبت 12 أكتوبر 2024 6:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

طبيب كامالا هاريس يؤكد: بصحة ممتازة وتتمتع باللياقة اللازمة للرئاسة

د ب أ
نشر في: السبت 12 أكتوبر 2024 - 5:38 م | آخر تحديث: السبت 12 أكتوبر 2024 - 5:38 م


أصدرت نائبة الرئيس الأمريكية كامالا هاريس بيانا من طبيبها يفيد بأنها "بصحة ممتازة" بينما تسعى حملتها لإثارة الشكوك إزاء ما إذا كان المرشح الجمهوري دونالد ترامب لائقا طبيا لمنصب الرئاسة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقال جوشوا آر. سيمونز، طبيب هاريس، في البيان الذي قدم معلومات تفصيلية عن ضغط دمها وفحص الدم والحساسية الموسمية إن هاريس "لديها القدرة الجسدية والعقلية المطلوبة للاضطلاع بمهام الرئاسة بنجاح".

ووفقا للبيان الصادر اليوم السبت تتبع هاريس - 59 عاما "نظاما غذائيا صحيا للغاية" وتحافظ على أسلوب حياة نشط. وأضاف سيمونز أن أحدث فحص طبي لها في أبريل كان "عاديا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك