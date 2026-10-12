الطيران المدني السعودي: وفاة مقيم وإصابة 11 في اعتداء على مطار الرياض

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قالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية إن الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض عصر الأحد أسفر عن وفاة مقيم وإصابة 11 آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن بيان إلحاقي للهيئة العامة للطيران المدني أن اعتداء عصر الأحد أسفر عن "وفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 آخرين، وجرى نقلهم فوراً إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية."

وأضاف البيان "كما أسفر الاعتداء عن أضرار مادية يجري حصرها".

ونشرت قناة "العربية" السعودية لقطات من لحظات اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية، ومشهد يوثق استعدادات معتمرين للصعود إلى طائراتهم قبل الاعتداء على المطار.

وكان الطيران المدني السعودي أعلن السبت الماضي استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وأسفر عن الاستهداف عن وفاة 12 شخصاً وإصابة (309) آخرين.