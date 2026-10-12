بيل جيتس يحذر من «مفاجآت غير سارة» في الأمن السيبراني بسبب الذكاء الاصطناعي

حذر بيل جيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت"، من أن البشرية ستواجه "الكثير من المفاجآت غير السارة" في مجال الأمن السيبراني خلال عام 2027، في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.





وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أوضح غيتس أن "المجال الذي سنشهد فيه أكبر التغييرات وأكثرها حدة في العام المقبل هو الهجمات السيبرانية"، مشيرا إلى وجود "نموذج تجاري معروف تستخدم فيه التهديدات للمطالبة بفدية، أو يفتعل فيه اضطراب يؤدي إلى تغييرات في سوق الأسهم".

وتابع: "عندما يكون هناك أشخاص ذوو نوايا خبيثة، وغياب للقيود، وأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي، فإننا سنشهد... الكثير من المفاجآت غير السارة في العام المقبل، خصوصا في المجال السيبراني".

الذكاء الاصطناعي: تهديد سيبراني لا وجودي

ورغم تحذيراته من المخاطر السيبرانية، استبعد غيتس أن يشكل "خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة" المشكلة الأكثر إلحاحا للبشرية في الوقت الراهن، معتبرا أن هذه التكنولوجيا لا تزال أمامها "عدة سنوات قبل أن يبلغ تطورها مستوى يتيح لها إحداث تأثير كبير في العالم".



وتأتي تحذيرات غيتس في ظل تزايد القلق العالمي من الاستخدامات الخبيثة للذكاء الاصطناعي، لا سيما في تنفيذ هجمات إلكترونية متطورة يمكنها استهداف البنى التحتية الحيوية والأنظمة المالية.