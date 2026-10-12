 فولكس فاجن تسجل تراجعا جديدا في مبيعات السيارات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فولكس فاجن تسجل تراجعا جديدا في مبيعات السيارات

فولفسبورج - د ب أ
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 12:22 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 12:22 م

تتزايد خسائر مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية للسيارات في مبيعات السيارات، إذ تواجه المجموعة تراجعا ملحوظا بشكل خاص في الصين.

وتسارع تراجع مبيعات فولكس فاجن خلال الربع الثالث من هذا العام، حيث أعلنت الشركة في مقرها بمدينة فولفسبورج، اليوم الاثنين، تسليم نحو 1.89 مليون سيارة من جميع علاماتها التجارية إلى العملاء في أنحاء العالم خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر، بانخفاض قدره 14.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت الشركة أكبر تراجع في الصين، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 38.5%.

وبذلك، باعت فولكس فاجن ما يزيد قليلا على 6 ملايين سيارة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، بانخفاض قدره 9%، أو بمقدار نحو 600 ألف سيارة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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