طلبت نائبة رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" بياتريكس فون شتورخ من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تزويد رئيس برلمان ولاية ساكسونيا أنهالت بسيارة "تسلا" للخدمة.





واتهم رئيس برلمان ساكسونيا-أنهالت المنتخب في 6 أكتوبر الجاري، توبياس راوش من حزب "البديل من أجل ألمانيا"، شركة "بي إم دبليو" بالتمييز على أساس سياسي بسبب قرار الشركة سحب عرض تأجير السيارة بعد ساعات من انتخابه للمنصب.

وكانت "بي إم دبليو" المشارك الوحيد في المناقصة، فيما لم تقدم شركات السيارات الألمانية الأخرى طلباتها مبدئيا لخدمة أسطول سيارات البرلمان.

وتساءلت فون شتورخ في شبكة "X" لدى ماسك مالك "تسلا": "ألا ترغب شركة تسلا في تزويده (راوش) بسيارة للخدمة؟".

بعد الفوز في انتخابات ساكسونيا-أنهالت، هنأ ماسك حزب "البديل من أجل ألمانيا" بالفوز، لكنه لم يتفاعل حتى الآن مع اقتراح فون شتورخ.



وسيواصل راوش استخدام سيارة الخدمة من طراز "بي إم دبليو الفئة السابعة"، التي ورثها عن سلفه من الحزب الديمقراطي المسيحي، حتى نوفمبر، لكن بعد انتهاء هذا العقد، قد يبقى أول رئيس برلمان من حزب "البديل من أجل ألمانيا" في تاريخ البلاد دون وسيلة نقل رسمية.