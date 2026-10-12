 شوقي غريب يجتمع بوائل رياض لمناقشة برنامج الإعداد لكأس الأمم الأفريقية للشباب - بوابة الشروق
الإثنين 12 أكتوبر 2026 6:47 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اعتراض نادي الزمالك على التحكيم في القمة الـ133 ؟

النتـائـج تصويت

شوقي غريب يجتمع بوائل رياض لمناقشة برنامج الإعداد لكأس الأمم الأفريقية للشباب

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 6:26 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 6:27 م

اجتمع شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، مع وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، لمناقشة برنامج الإعداد لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب، المقرر إقامتها في مارس المقبل.

وكان منتخب الشباب قد توج ببطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، التي أُقيمت مؤخرًا بمدينة الإسماعيلية.

وأكد شوقي غريب أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، لن يدخر جهدًا في توفير برنامج إعداد مناسب للمنتخب، يتماشى مع متطلبات البطولة الأفريقية، من أجل تحقيق الهدف المنشود بالتأهل إلى كأس العالم.

وأشاد غريب بأداء المنتخب خلال البطولة، ونجاحه في التتويج باللقب رغم مشاركة عدد من المنتخبات الكبيرة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك