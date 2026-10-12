شوقي غريب يجتمع بوائل رياض لمناقشة برنامج الإعداد لكأس الأمم الأفريقية للشباب

اجتمع شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، مع وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، لمناقشة برنامج الإعداد لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب، المقرر إقامتها في مارس المقبل.

وكان منتخب الشباب قد توج ببطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، التي أُقيمت مؤخرًا بمدينة الإسماعيلية.

وأكد شوقي غريب أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، لن يدخر جهدًا في توفير برنامج إعداد مناسب للمنتخب، يتماشى مع متطلبات البطولة الأفريقية، من أجل تحقيق الهدف المنشود بالتأهل إلى كأس العالم.

وأشاد غريب بأداء المنتخب خلال البطولة، ونجاحه في التتويج باللقب رغم مشاركة عدد من المنتخبات الكبيرة.