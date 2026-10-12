وكيل الشباب بالإسكندرية يبحث الاستعداد لاستضافة بطولات دولية لرياضات ذوي الهمم

بحث الدكتور وليد عبد العزيز رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الأحد، مع حسن علي عبد القادر، رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، سبل التعاون المشترك والاستعدادات اللازمة لاستضافة عدد من البطولات الرياضية الدولية، وفي مقدمتها بطولة أفريقيا لكرة القدم للمكفوفين وبطولة الجائزة الكبرى للجودو (Grand Prix) المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس.

واعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، فى بيان صحفي، أن اللقاء تناول جاهزية الملاعب والمنشآت الرياضية، ومناقشة المتطلبات الفنية والتنظيمية واللوجستية اللازمة لاستضافة البطولات، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للمنافسات، ويسهم في تنظيمها وفق المعايير الدولية، وإظهار قدرة الإسكندرية على استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

كما ناقش الجانبان آليات التنسيق بين مديرية الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية، لتوفير الإمكانات اللازمة وتذليل أي عقبات قد تواجه الاستعدادات، بما يدعم مشاركة الأبطال الرياضيين ويعزز حضور الرياضة المصرية في المحافل الدولية.

وأكد اللقاء أهمية مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة التجهيزات الفنية والتنظيمية لضمان خروج البطولات بالصورة اللائقة، وتعزيز فرص نجاح استضافة المنافسات الدولية على أرض الإسكندرية.

وتأتي هذه التحركات تحت رعاية الكابتن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية.