26 باحثا بجامعة بنها ضمن أفضل 2% من الباحثين عالميا لعام 2026

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن جامعة ستانفورد أطلقت قائمة بأسماء "أفضل 2% من علماء العالم"، وعددهم أكثر من 236 ألف عالم من 168 دولة، يُصنف بها العلماء في 22 مجالا علميا، تنقسم إلى 174 تخصصا اعتمادا على قاعدة بيانات "Scopus".

وقد ظهر 26 عالما من أبناء الجامعة في مجالات علمية مختلفة، كما جاء في الرابط التالي: https://elsevier.digitalcommonsdata.com

وأشار الجيزاوي إلى أن ظهور بعض علماء الجامعة في هذا التقرير الدولي يعتبر إنجازا ملحوظا للباحثين بالجامعة، حيث يشير إلى جودة المخرجات البحثية لهم، فنتائج الدراسة تعتمد على قاعدة البيانات اسكوبس لدار النشر العالمية السفير، وقد تم نشر نتائجها في مجلة "PLOS Biology" مؤخرا.

وأضاف أن هذا يعكس مدى الجهد المبذول من هيئة التدريس في الفترة الأخيرة في مجال الارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة دوليا، بالإضافة إلى ما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين لتحقيق جودة مخرجات البحث العلمي.

بدورها، أشارت الدكتورة جيهان عبدالهادي، نائبة رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن عدد الباحثين الواردة أسمائهم بقائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لا يعبر عن أعداد الباحثين المتميزين بالنشر العلمي الدولي بالجامعة، لذا يجب على جميع الباحثين ضبط اسم المؤسسة (Affiliation name) التي ينتمي إليها الباحث على صفحاتهم على قواعد بيانات اسكوبس، ليكون اسم الجامعة (Benha University) وليس اسم الكلية أو القسم العلمي.

وتقدم رئيس جامعة بنها بالتهنئة لعلماء الجامعة الذين وردت أسمائهم في قائمة أفضل 2% من علماء العالم، متمنيا لهم التوفيق والمزيد من التقدم خلال مسيرتهم العلمية.