 الجنايني: كرة موحدة للدوري.. وتكلفة الـ«var» في المباراة الواحدة تكلفنا 4 ألاف دولار - بوابة الشروق
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الجنايني: كرة موحدة للدوري.. وتكلفة الـ«var» في المباراة الواحدة تكلفنا 4 ألاف دولار

إبراهيم سعيد
نشر فى : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 3:49 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 3:49 ص

أكد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، أن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في الدوري الممتاز ستكلف خزينة الاتحاد مبلغ من أربعة إلى ستة ألاف دولار لكل مباراة.

وقال الجنايني في تصريحات عبر قناة "القاهرة والناس"، مساء أمس الإثنين، أن اتحاد الكرة يعمل حاليًا على التعاقد مع أحد الشركات لتوفير كرة موحدة للدوري الممتاز.

وأضاف: "لم نحصل على موافقة لتطبيق تقنية الفيديو حتى الآن، هناك عدد من الشركات العالمية التي تتولى التنفيذ ونقوم حاليًا باختيار الأفضل لنا".

وأكمل: "تطبيق تقنية الفيديو يحتاج لوقت لأننا سنقوم بتدريب الحكام عليه قبل تنفيذه، لكن نعمل على أن يتواجد في مباريات الدوري بأسرع وقت ممكن".

وأوضح: "التقنية تطبيقها سيكلف الاتحاد مبلغ يتراوح من أربعة إلى ستة ألاف دولار للمباراة، وسيتم تطبيقه في كل مواجهات الدوري".

واختتم: "سيكون لدينا كرة موحدة للدوري نعمل على التعاقد مع أحد الشركات بشأنها حاليًا، وستكون متاحة في أقرب وقت ممكن".


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