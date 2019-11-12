الوزراء: نجحنا في إعادة فتاة الإنتاج الإعلامي المصابة بسرطان إلى المستشفى

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن المجلس نجح في إعادة «مريم»، فتاة «الإنتاج الإعلامي المصابة بسرطان في العين» إلى المستشفى مرة أخرى بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الاثنين، أن العاملين بفريق المستشار الطبي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تواصلوا مع الأشخاص الذين نشروا منشورات عن الفتاة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحمل معلومات عن محل إقامتها، لافتًا إلى إسراع المجلس بالتعاون مع وزارة التضامن والداخلية بالوصول إلى محل الإقامة بالسيدة زينب.

وأوضح أن الأم اضطرت للخروج من المستشفى لتعرضها لوعكة صحية، مشيرًا إلى نقل الفتاة ووالدتها برفقة إحدى الضابطات مرة أخرى لمستشفى الأطفال التابعة لجامعة عين شمس لتلقي العلاج قبل حدوث أية مضاعفات.

وأشار إلى فحص الأطباء للأم التي تبين أنها تعاني من ورم بسيط في الرقبة، وتكفل الدولة بالعلاج بصورة مجانية للأم والفتاة، منوهًا أن هناك تعليمات لوزارة الداخلية بتحقيق حراسة مشددة على الباب لمنع تكرار هروب الأم بالطفلة مرة أخرى.

ولفت إلى عمل وزارة التضامن تحت إشراف غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بحث اجتماعي للأسرة من أجل ضمها إلى برنامج «تكافل وكرامة»، لتوفير كافة الخدمات التي تحتاج إليها، مؤكدًا على متابعة رئيس الوزراء للحالة بنفسه وسؤاله عليها بشكل مستمر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تلقى السبت الماضي رسالة من أحد الأشخاص بوجود طفلة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي مصابة بسرطان وورم كبير في العين، وبحث والديها عن علاج لها، وأمر المستشار الطبي الخاص به بسرعة التوجه إلى الفتاة ونقلها إلى مستشفى الأطفال التابعة لجامعة عين شمس.

وأشار المجلس في منشور على موقع «فيسبوك» إلى هرب الوالدة بابنتها من المستشفى بعد تلقي العلاج الأولي وعمل الفحوصات المبدئية، أمس الأحد، ما دفع المجلس إلى توجيه التعليمات بسرعة إيجاد الفتاة لإعادتها إلى المستشفى مرة أخرى لاستكمال العلاج.