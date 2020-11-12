قوات حفظ السلام الروسية تبدأ بمهام مراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن طرفي النزاع ملتزمان بوقف إطلاق النار على طول خط التماس في قره باغ.



وقال كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية نقلت عنها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، "اليوم 12 نوفمبر، بدأت وحدات حفظ السلام الروسية في تنفيذ مهام مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في إقليم قره باغ، ويتم الالتزام بوقف إطلاق النار على كامل طول خط التماس".



وأضاف: "دخلت كتيبة حفظ السلام التابعة للواء المدرع 15 مدينة ستيباناكيرت في الساعة 17:00".



ووقّعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا في الـ9 من الشهر الجاري اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناجورني قره باغ، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانًا مشتركًا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.



وقال بوتين، في كلمة، إن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف الليل 10 نوفمبر الجاري بتوقيت موسكو.



وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باخ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.



وتضم قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ 1960 عسكريًا و90 ناقلة جند مدرعة و380 قطعة معدات عسكرية.