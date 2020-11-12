ضبط 1373 عبوة دوائية منتهية الصلاحية بالشرقية

تمكنت مديرية الصحة بالشرقية من ضبط ١٣٧٣ عبوة دوائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومحظور تداولها وغير مسجلة بوزارة الصحة داخل صيدليات تدار بدون ترخيص.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كلف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية الحكومية والخاصة والمستشفيات والعيادات الخاصة والصيدليات لإحكام الرقابة عليها والتأكد من إدارتها بتراخيص ومدي صلاحية الأدوية المتداولة بها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وتم إعداد حملة مكبرة من التفتيش الصيدلي بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية والتي قامت بمداهمة الصيدليات بمركز ومدينة منيا القمح، وتمكنت من ضبط ١٣٧٣عبوة دوائية متنوعة غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وبعضها منتهي الصلاحية وأدوية أخري محظور بيعها وأدوية محفوظة في غير اشتراطات التخزين مما يعرضها للتلف ، وكذلك أدوية ومستلزمات طبية ممنوع تداولها وأدوية خاصة بمستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي ومحظور بيعها وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية وأدوية بدون فواتير.

تم التحفظ على المضبوطات وتشميع الصيدليات المخالفة وتحرير محاضر لأصاحبها وإحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق.