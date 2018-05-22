مقتل 7 جنود من جيش بوركينا فاسو في كمين شمالي البلاد

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أفاد مصدر أمني من بوركينافاسو بمقتل 7 جنود وإصابة آخرين، في كمين نصب لهم شمالي البلاد.

وقال المصدر الأمني -وفقا لراديو "إفريقيا 1" اليوم الخميس - إن دورية عسكرية سقطت في كمين نصب على محور تين أكوف - بيلديابي في المحليات الواقعة بإقليم أودالان المتاخم لمالي والنيجر.. مضيفا أنه تم شن عملية لتعقب المهاجمين.

وأفاد الراديو بأن بوركينافاسو التي تشهد سلسلة من الهجمات الإرهابية منذ خمس سنوات، تنظم انتخابات رئاسية وتشريعية في 22 نوفمبر الجاري.

كان مسلحون قد نصبوا كمينا - في 11 سبتمبر الماضي - استهدف عناصر أمنية في شمال بوركينا فاسو المنطقة الأكثر تضررا من الانتهاكات الإرهابية، مما اسفر عن مقتل 4 جنود.