المخرج عادل سرحان ينتهي من تصوير كليب «آية من الجمال» لحمادة هلال في دبي

انتهى المخرج عادل سرحان من تصوير، آخر مشاهد كليب الفنان حمادة هلال الجديد، والذي يأتي تحت عنوان «آية من الجمال»، والمقرر طرحه قريبا، والكليب يتميز بطابع البهجة والسعادة والديكورات الملونة والأجواء الصيفية الممزوجة بالرقص، وقد تم تصويره في مدينة دبي الإمراتية.

وأعرب المخرج عادل سرحان عن حماسه لهذه التجربة، نظرا لكونها أول كليب يخرجه لحمادة هلال، وتميز بجرعة مركزة من البهجة والتفاؤل في مشاهده وألوانه واتكاله على الرقصات الاستعراضية وقصة الفيديو كليب الخفيفة والرومانسية، مشيرا إلى أنه تم اعتماد كافة الاجراءات الاحترازية بمواجهة تفشي فيروس كورونا، رغم ضم فريق العمل لأكثر من 100 شخص منهم 10 راقصين.

ويتغني حمادة هلال خلال الأغنية المنتظرة "آية من الجمال" بكلمات الشاعر محمود عليم، وألحان بينو، وتوزيع هادي مسرة، كما تعد أجدد أعماله مع "لايف ستايل ستوديوز"، كما تعقب أصداء النجاح الجماهيري التي لاقت آخر كليباته الغنائية "طحن في طحن"، ويسعى خلالها لتقديم جرعة سعادة وأمل لجمهوره بتلك الأجواء الصيفية المبهجة والملونة التي يحملها الكليب وسط الظروف الصعبة التي يعيشها العالم حاليا مع الموجة الثانية لوباء كورونا.