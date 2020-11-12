قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس كليفرلي، إن بريطانيا دعمت جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، معربًا عن أمله في الاقتراب من انفراج والوصول إلى حل للأزمة.

وأضاف كليفرلي، خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأربعاء، أن بريطانيا قدمت مطالبات؛ لحث الأطراف الليبية على العمل مع الأمم المتحدة والعمل تجاه السلام الذي يشكل بوابة للازدهار، متابعًا: «ما من أمر يدعو لأن تكون ليبيا دولة متنازعة أو فقيرة».

ولفت إلى أن ليبيا تملك الفرصة الآن لتكون دولة ناجحة وغنية، مشيرًا إلى أن بريطانيا شددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، إضافة إلى انسحاب المقاتلين الأجانب من البلاد.

وأوضح وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن «العمل ضمن مسار الأمم المتحدة يُمكن ليبيا من زيادة فرصها لتعود حرة ومزدهرة وغنية».