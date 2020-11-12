ارتفاع طفيف لأسعار النفط في التعاملات الأمريكية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات نشرت اليوم تراجع مخزون النفط الأمريكي خلال الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر الماضي بأكثر من التوقعات، والتفاؤل بشأن قرب طرح لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

في الوقت نفسه، جاء ارتفاع أسعار الخام طفيفا، مع صدور تقرير من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يشير إلى أن المنظمة تتوقع احتمال تراجع الطلب العالمي على الطاقة بأكثر من التقديرات السابقة.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بمقدار 09ر0 دولار أي بنسبة 2ر0 في المئة إلى 45ر41 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل.

وارتفع سعر خام برنت، وهو الخام القياسي للأسواق العالمية بمقدار 21ر0 دولار إلى 82ر43 دولار للبرميل ديسمبر المقبل.

كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس الثلاثاء تراجع المخزون الأمريكي من الخام بمقدار 1ر5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار 913 ألف برميل.