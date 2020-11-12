رئيس سابق للاستخبارات الأمريكية يعرب عن القلق مما قد يفعله ترامب الغاضب خلال الفترة القادمة

أعرب جون برينان، الرئيس الأسبق لوكالة الاستخبارات الأمريكية، عن قلقه مما قد يفعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام الـ70 المقبلة حتى يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في الـ20 من يناير.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، عنه القول: "لا أعتقد أن بإمكانه التمسك بقوته لأن سلطاته ستنتهي في ظهر يوم التنصيب في 20 يناير، ولكنني قلق للغاية حيال ما يمكنه فعله حتى ذلك التاريخ.. أنا قلق الآن مما يمكن أن يفعله هذا الرئيس الغاضب وإمكانية تهوره".

وتابع د: "ما يمكن أن يفعله في الأيام الـ70 المقبلة يثير قلقي الآن أكثر من فترة رئاسته، لأنه يقوم بمثل هذه الأعمال، ووضع هؤلاء الأشخاص في مراتب عالية بوزارة الدفاع، أشخاص غير مؤهلين وبدون خبرة، ما يبعث بإشارة مقلقة حقا إلى قواتنا والجيش بالإضافة إلى الأمم حول العالم".

وأقال ترامب هذا الأسبوع وزير الدفاع مارك إسبر، وعين كريستوفر ميللر، الذي يشغل منصب مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، قائما بأعمال وزير الدفاع.