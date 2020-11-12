الصحة العالمية: وفاة أكثر من 200 ألف بالحصبة العام الماضي

قالت منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في تقرير اليوم الخميس، إن الحصبة تسببت في وفاة نحو 207 آلاف و500 شخص حول العالم، العام الماضي.



ويزيد الرقم بنسبة 50 بالمئة عما كان عليه في عام 2016، عندما وصلت وفيات الحصبة إلى مستوى متدن قياسي.



وترتفع الوفيات بالمرض سنويًا منذ ذلك الحين.



وأشار المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في بيان إننا "نعلم كيف نمنع تفشي الحصبة والوفيات".



وأضاف أن هذه البيانات تبعث برسالة واضحة مفادها أننا نعجز عن حماية الأطفال من الحصبة في كل منطقة من مناطق العالم.



وعلى الرغم من أن عدد الحالات المسجلة هذا العام كان أقل من العام الماضي، حذرت الوكالات الصحية من أن حملات التطعيم قد توقفت بشكل مؤقت في 26 دولة نتيجة جائحة مرض كوفيد-19.