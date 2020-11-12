المغرب يسجل 6195 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 6195 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 276 ألفًا و821 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الخميس، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل 64 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4570.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 4297 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 226 ألفًا و40.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 52 مليون إصابة.