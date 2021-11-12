مسؤول في ماينز يحذر اللاعبين بشأن لقاح كورونا

حث كريستيان هايدل عضو مجلس إدارة نادي ماينز الألماني للشؤون الرياضية، لاعبي كرة القدم على إبداء المسؤولية فيما يتعلق بالحصول على لقاح كورونا.

واشتعل الجدل مرة أخرى مؤخرا في هذه القضية، عندما قال جوشوا كيميتش لاعب وسط المنتخب الألماني إنه لم يحصل على اللقاح بعد، بسبب بعض المخاوف الشخصية.

وكان كيميتش من بين أربعة لاعبين دوليين تم عزلهم لأنهم خالطوا نيكلاس زوله زميلهم في بايرن ميونخ، والذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقال هايدل في تصريحات لدار نشر "في.ار.ام". اليوم الجمعة أن "مخاطر الإصابة بالعدوى للأسف تزداد بالنسبة لمن لم يحصل على اللقاح".

وأضاف هايدل محذرا :"ربما يدرك بعض اللاعبين الآن فقط ما يواجهونه إذا تواصلوا عن قرب مع شخص مصاب مرارا وتكرارا، وعدم تمكنهم من لعب كرة القدم. قضية مثل هذه من الممكن أن تؤدي إلى تدمير الموسم بأكمله سريعا".

وقال إن هذا يطبق على النادي والبلد لأنه "يمكن أن يكون لديه تأثير كبير في البطولات الكبرى" مثل بطولة كأس العالم التي تقام العام المقبل.

ولم يستبعد هانسي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني أن يكون الحصول على اللقاح معيارا في اختيارات اللاعبين للانضمام للمنتخب.

وقال هايدل إن 98 في المئة من لاعبي ماينز حصلوا على اللقاح ولكنه ذكر أيضا أنه يجب احترام أن يكون الحصول على اللقاح قرارا شخصيا لأنه ليس إلزاميا في كرة القدم.