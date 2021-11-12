طاقم تحكيم كونغولي لمباراة مصر وأنجولا

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حددت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الطاقم التحكيمي لمباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره الأنجولي في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بالجولة الخامسة من دور المجموعات في تصفيات المونديال.

وجاء في بيان رسمي من اتحاد الكرة: "طاقم تحكيم من الكونغو الديموقراطية لإدارة مباراة انجولا ومصر".

وسيتكون طاقم حكام المباراة من نجامبو ندالا حكم ساحة وسافاري كابيني مساعد أول ودياسيوا دادي مساعد ثان ومالالا كابنجا حكما رابعًا.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره الجابوني الثالثة عصر يوم الثلاثاء المقبل في ختام المرحلة الثانية (المجموعات) بتصفيات كأس العالم.