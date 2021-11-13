الأهلي والاتحاد يضعان قدمًا في نهائي دوري المرتبط

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انطلقت اليوم الجمعة مواجهات الذهاب لدور نصف نهائي بطولة دوري المرتبط رجال على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

واستضاف فريق الجزيرة نظيره النادي الأهلي، بينما استضاف فريق سموحة نظيره الاتحاد السكندري في مواجهات الذهاب.

ووضع كلًا من الأهلي والاتحاد السكندري قدمًا في دور النهائي بعد الفوز في مباراتي المرتبط والرجال خلال مواجهات الذهاب ليحتاج كل فريق الفوز في مباراة واحدة خلال مباريات الإياب المقرر لها السبت.

وتمكن الأهلي من الفوز على الجزيرة في مباراة المرتبط بنتيجة 61/57 بينما في مباراة الرجال فاز بنتيجة 70/69.

أما الاتحاد السكندري فتمكن من الفوز على سموحة في مباراة المرتبط بنتيجة 74/72 بينما فاز في مباراة الرجال بنتيجة 85/70.

وتقام مباريات الإياب لدور نصف النهائي يوم السبت، بينما تقام مواجهات الذهاب لدور النهائي يوم الإثنين الموافق 15 نوفمبر ومباريات الإياب يوم 17 من الشهر نفسه.