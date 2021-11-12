 جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 251.9 مليون حالة - بوابة الشروق
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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 251.9 مليون حالة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 9:22 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 9:22 ص

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 251 مليونا و941 ألفا و758 حالة.
وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الجمعة، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و79 ألفا و990 وفاة.
وأفادت بأن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 46.8 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.4 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21.9 مليون إصابة.

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