مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا اتصالات مع الحكومة الإيرانية الجديدة

انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة، إيران لعدم استعدادها لمناقشة النزاعات المعلقة بشأن أنشطتها النووية.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي اليوم الجمعة، إنه لم يتصل بالحكومة الجديدة في طهران منذ تولي الرئيس إبراهيم رئيسي منصبه في أوائل آب/ أغسطس الماضي.

وقال جروسي على هامش مؤتمر حول الأمن النووي "هذا أمر مدهش". وأضاف "أعتقد إنه كان علينا أن نتواصل قبل ذلك بوقت كبير".

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه لم يتحدث إلا إلى رئيس البرنامج النووي الإيراني.

ومنعت إيران الوكالة من المراقبة الكاملة للبرنامج النووى للبلاد خلال الشهور الأخيرة .

ولذلك يحاول جروسي إجراء محادثات مع كبار المسؤولين في طهران منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

وتوقفت إيران عن الالتزام بالشروط المتفق عليها بالاتفاق النووي لعام 2015 في عام 2019 بعد انسحاب الولايات المتحدة. وكان الهدف من الاتفاق منع إيران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات.

وبدأت المفاوضات في فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني في نيسان/أبريل الماضي، لكنها علقت بعد ذلك بعد تغيير الحكومة في إيران في حزيران /يونيو الماضي.

ومن المقرر حاليا استئنافها في تشرين ثان/نوفمبر الجاري.