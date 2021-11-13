أسعار فول الصويا تقفز في أسواق المضاربة الصينية على خلفية اجتماع بايدن وشي

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ارتفعت أسعار العقود الآجلة للمحاصيل قبل اجتماع مهم بين واشنطن وبكين وسط تكهنات بأن الصين جددت شهيتها لفول الصويا الأمريكي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت بلومبرج إن الأنباء عن اعتزام الرئيس الأمريكي جو بايدن الاجتماع مع نظيره الصيني شي جين بينج يوم الاثنين المقبل أدت

إلى ارتفاع السلع الزراعية في شيكاغو، وكانت أسعار فول الصويا قد ارتفعت بالفعل وسط تكهنات بأن الصين اشترت الفول الأمريكي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتأتي قمة بايدن وشي في وقت ترتفع فيه المخاطر التي تشوب العلاقة بين البلدين مع اقتراب موعد انتهاء الالتزام الصيني بتعزيز مشترياتها من واردات المزارع الأمريكية الشهر المقبل.