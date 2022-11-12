سفيران جديدان للسودان في جوبا وتونس

قدم سفيران جديدان للسودان أوراق اعتمادهما إلى رئيسي جنوب السودان وتونس.

وقالت وزارة الخارجية بالسودان، في بيان اليوم السبت، إن السفير جمال عبد المجيد، قدم أوراق اعتماده إلى الرئيس سلفاكير ميارديت، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية السودان لدى جمهورية جنوب السودان، وذلك خلال المراسم التي أقيمت في القصر الرئاسي بالعاصمة جوبا.

ونقل السفير تحيات رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى الرئيس سلفا كير وتمنياته لدولة جنوب السودان وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.

ومن جهته، أعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل جمهورية السودان لدى جمهورية جنوب السودان وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات بما يسهم في دعم أواصر العلاقة بين البلدين الشقيقين.

بدوره، طلب رئيس جمهورية جنوب السودان نقل تحياته الى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي ، وأعرب عن تمنياته لجمهورية السودان بالتقدم والازدهار.

وأشارت "الخارجية السودانية" إلى استعراض مجالات التعاون بين الدولتين وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات الشعبين الشقيقين.

وفي سياق متصل، قالت الخارجية السودانية إن السفير أحمد عبد الواحد أحمد، قدم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، سفيرا فوق العادة ومفوضاً لجمهورية السودان لدى الجمهورية التونسية.

ونقل السفير تحيات الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى الرئيس قيس سعيّد، وأعرب السفير عن تطلعه للعمل من أجل ترقية العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها على جميع الأصعدة لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.