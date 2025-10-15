الأمم المتحدة تحذر كولومبيا من مغبة تلوث نهر أتراتو بالزئبق

حذرت الأمم المتحدة من أن تلوث حوض نهر أتراتو في كولومبيا بالزئبق الناتج عن التعدين غير القانوني للذهب قد خلق "أزمة خطيرة ومستمرة تتعلق بحقوق إنسان"، حيث تهدد صحة وبقاء المجتمعات الأصلية وتلك المنحدرة من أصول أفريقية التي تعتمد على النهر في الغذاء والمياه والزراعة.

وفي رسالة جرى نشرها أمس الثلاثاء، أعرب ثلاثة مقررين خاصين بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن مخاوفهم للحكومة الكولومبية بشأن عدم الامتثال الكافي للقرار الصادر عن المحكمة الدستورية عام 2016، الذي اعترف بنهر أتراتو ككيان قانوني يتمتع بحقوق في الحماية والصيانة.

وقال ماركوس أوريلانا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمواد السامة وحقوق الإنسان، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب): "لقد رأينا، بعد مرور عشر سنوات، أن التنفيذ والالتزام بشروط ذلك القرار كانا غير كافيين."

وأضاف: "جزء كبير من المشكلة ينشأ من وجود الجريمة المنظمة مثل – تهريب الزئبق، وتهريب الذهب، والفساد في الجيش وقوات الشرطة."

ويجري نهر أتراتو، أحد أكبر المجاري المائية في كولومبيا، لمسافة تقارب 500 ميل من جبال الأنديز الغربية إلى البحر الكاريبي، مارا بالغابات الكثيفة في تشوكو، التي تعد إحدى أكثر مناطق البلاد من حيث التنوع البيولوجي ومع ذلك تعاني من الفقر.

ويقطن هذه المنطقة في الغالب مجتمعات من أصول أفريقية كولومبية وأصلية تعتمد على الصيد والزراعة الصغيرة - وهي مصادر رزق أصبحت الآن مهددة بملوثات سامة.

وأصبح التعدين غير القانوني للذهب من بين الأسباب الرئيسية لإزالة الغابات والتلوث في العديد من مناطق الأمازون بأمريكا اللاتينية.

ودمر الزئبق المستخدم لاستخراج الذهب الحياة البرية – بما في ذلك الدلافين النهرية والأسماك — ولوث مصادر الغذاء للمجتمعات الأصلية في المناطق النائية من الأمازون.