وسائل إعلام لبنانية: المقاومة فرضت قيودا على تحركات آليات وجنود إسرائيل

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بأن المقاومة فرضت قيودا على تحركات آليات "العدو" الإسرائيلي وجنوده وسط ارتفاع في في حدة الاشتباكات على الحدود الجنوبية.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم، أن "الطيران الاستطلاعي المعادي يحلق منذ ساعات الفجر الأولى وكانت المنطقة وحتى بعيد منتصف الليل الفائت عرضة لغارات من الطيران الحربي المعادي والطائرات المسيرة والقصف المدفعي الذي استهدف أطراف البلدات الحدودية من الناقورة وحتى محيط بلدة عيتا الشعب".

ووفق الوكالة، "كان يوم أمس هو الأعنف منذ اندلاع الحرب والتي باتت غير خاضعة لأية قواعد بعد استهداف العدو أهدافا مدنية بعيدة عن الحدود لأكثر من 40 كيلومترا".

وأشارت إلى "استهداف العدو الإسرائيلي، ليلا وأكثر ساعات النهار الآليات والسيارات المتحركة على الطرق قبالة الخط الأزرق على الحدود مع فلسطين المحتلة".

وأوضحت أن "القنابل المضيئة المعادية ملأت سماء القطاعين الغربي والأوسط طيلة الليل الفائت، كما استمر العدو في قصف القنابل الحارقة في الأحراج المتاخمة للخط الأزرق".