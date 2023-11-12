إندونيسيا وتركيا تتفقان على دعم الشعب الفلسطيني من أجل الاستقلال

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توصل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ونظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى اتفاق لدعم الشعب الفلسطيني بشكل مشترك في كفاحه من أجل الاستقلال.

وتم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع ثنائي على هامش القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة في الرياض أمس السبت، وفقا لبيان صادر عن مكتب الرئيس الإندونيسي اليوم الأحد.

وقال ويدودو: "اتفقنا أيضا على تذكير العالم بالحاجة الملحة لحل السبب الجذري للمشاكل من خلال تحقيق حل الدولتين"، وفقا لوكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على الاتحاد وبذل أقصى الجهود للضغط من أجل وقف إطلاق النار والتوصل لهدنة إنسانية للشعب الفلسطيني في غزة، الخاضع حاليا لحصار القوات الإسرائيلية.

كما دعا إلى "ضمان الوصول الآمن والمتوقع والمستدام للمساعدات الإنسانية لجميع الأشخاص (في غزة)".

وأكد الرئيس الإندونيسي أن إندونيسيا ستستخدم جميع القنوات المتاحة، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، للتعبير عن العدالة والإنسانية لشعب فلسطين.

وخلال الاجتماع الثنائي، أعرب ويدودو وأردوغان عن التزامهما بتوجيه بلديهما للتعاون في حل المشاكل في غزة، ودعم الفلسطينيين في نضالهم من أجل الاستقلال، وتحقيق دولة فلسطين المستقلة.