ميقاتي: حزب الله يتصرف بوطنية عالية وأنا مطمئن على عقلانيته

- ميقاتي: وضعنا خطة طوارئ لثلاثة أشهر مقبلة إذا حصلت أي حرب في لبنان

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن «لبنان متمسك بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ويؤكد عليها»، مؤكدًا أنه «لن يتخذ أي خطوة لإشعال مزيد من الحروب في المنطقة».

وأضاف في تصريحات خاصة لفضائية «الجزيرة»، صباح الأحد: «لسنا هواة حرب ولن نقوم بأي خطوة لإشعال مزيد من الحروب في المنطقة».

وأكد أن «الحذر موجود»، لكنه أعرب عن أمله في أن «تؤدي الاتصالات إلى وقف إسرائيل إطلاق النار في جنوب لبنان».

واستطرد: «حزب الله يتصرف بوطنية عالية وأنا مطمئن على عقلانيته»، معقبًا: «ما يهمني أن يبقى لبنان بعيدًا عن الحرب ونتطلع دائمًا إلى الاستقرار».

وأعلن عن وضع خطة طوارئ لثلاثة أشهر مقبلة إذا حصلت أي حرب في لبنان، مضيفًا: «نحافظ على ضبط النفس وعلى إسرائيل وقف استفزازاتها المستمرة في جنوب لبنان».

وطالب بوقف إطلاق النار في غزة خلال أقرب وقت ممكن، قائلًا إنه «لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يستمر نزف الدماء في غزة بسبب الوحشية والمجازر».