إصابة 7 جنود إسرائيليين إثر قصف استهدف موقع المنارة على الحدود مع لبنان

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة سبعة جنود في قصف استهدف المنارة على الحدود مع لبنان اليوم الأحد.

جاء ذلك في نبأ عاجل أوردته قناة القاهرة الإخبارية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن سقوط إصابات جراء إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من جنوب لبنان اليوم الأحد، استهدفت منطقة دوفيف الحدودية الشمالية.

وقال بيان عسكري إسرائيلي إن من وصفهم بـ«مسلحين» أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات على منطقة دوفيف.

وأشار البيان إلى أن قوات جيش الاحتلال ردت على مصادر النيران بالمدفعية.

فيما ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أن ستة موظفين من شركة الكهرباء الإسرائيلية أصيبوا في القصف، أحدهم في حالة حرجة والباقي خطيرة.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية بوتيرة يومية، قصفا متبادلا ومتقطعا بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى؛ ما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.