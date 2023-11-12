الإنتاج السنوي لأغذية الغابات في الصين يتجاوز 200 مليون طن

أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للغابات والمراعي، تجاوز الإنتاج السنوي لأغذية الغابات في الصين الـ200 مليون طن، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الاحد.

ويُشير مصطلح أغذية الغابات إلى الأغذية المنتجة في الغابات أو الأراضي الحرجية، والتي تشمل الفواكه والزهور والأوراق والفروع الصالحة للأكل.

وقال قاو جيون كاي، المسئول في الهيئة، إن موارد الغابات تشكل عنصرا رئيسيا من أجل ضمان تنوع الإمدادات الغذائية في الصين، مضيفا أن الصين لديها أكثر من 4ر3 مليار مو (أي نحو 7ر226 مليون هكتار) من الغابات و8000 نوع من النباتات الخشبية، والتي تحتوي على موارد غذائية غنية.

وأوضح أنه لا يزال هناك مجال كبير لتطوير صناعة الأغذية الحرجية في الصين بالمستقبل، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل على تعزيز التحول والارتقاء بصناعة الغابات التجارية من خلال اتخاذ تدابير مختلفة.