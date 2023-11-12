وزير الخارجية السعودي يبحث مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي التطورات في غزة

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم، في اتصال هاتفي، مع جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، التطورات الخطيرة في قطاع غزة.

وأعرب وزير الخارجية السعودي خلال الاتصال عن بالغ قلقه حيال استمرار الكارثة الإنسانية في غزة، مؤكدا أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره في وقف العدوان الإسرائيلي والتهجير القسري للفلسطينيين من القطاع، والذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.

وشدد وزير الخارجية السعودي على ضرورة وضع آليات فعالة لوقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة حماية المدنيين. جدير بالذكر أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 11 ألفا، بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة، إضافة إلى إصابة 27 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.