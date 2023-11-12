وزير الري: تنفيذ عدة مشروعات للحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر

- مواجهة التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد ١٥٠٠ كيلو متر

- العمل على تنفيذ كورنيش أبو شوشة بمركز أبو تشت والكورنيش الشرقى بقنا بطول ١٥٠٠ متر والإعداد لبدء إنشاء حائط ساند بكورنيش مدينة السنانية بدمياط

- نهو تكريك نهر النيل أمام مآخذ محطات المياه ببنى سويف وتكريك المجرى عند كوبرى امبابة بطول ١٣٠٠ متر

- لا تهاون مع أية تعديات على نهر النيل وتنسيق تام مع المحافظين فى متابعة التعديات وإزالتها في المهد بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل.

وصرح الدكتور سويلم، بأن وزارة الموارد المائية والري تنفذ العديد من المشروعات للحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر وتطوير الواجهات النيلية، وتنفيذ أعمال لتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل وتكريك مجرى النهر، كما تواجه أجهزة الوزارة كل أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد ما يقرب من ١٥٠٠ كيلومتر من أسوان إلى البحر المتوسط بالبرين الشرقى والغربى.

وأوضح أنه يجرى حالياً تنفيذ العديد من المشروعات لحماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، حيث يجرى تنفيذ كورنيش أبو شوشة بمركز أبو تشت بقنا، والعمل على تطوير كورنيش النيل الشرقى بقنا بطول ١٥٠٠ متر ليصبح واجهة حضارية متطورة، وتتم أعمال تنفيذ الكورنيش من خلال أرنكة الميول ووضع فلاتر من الرمل والزلط يليها أعمال الردم والدمك على طبقات كل ٣٠ سم ويتم أخذ عينات من التربة والأحجار لعمل إختبارات عليها لضمان جودتها، وذلك طبقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية وحسب الدراسات البحثية المعدة من معهد بحوث النيل.

كما يجرى الإعداد لبدء أعمال إنشاء حائط ساند بكورنيش مدينة السنانية بمحافظة دمياط بهدف تطوير ورفع كفاءة الكورنيش من الكوبري المعدني حتى بنك مصر.

كما تم نهو تكريك مجري نهر النيل أمام مآخذ محطات رفع المياه بمحافظة بنى سويف بمواقع متفرقة للحفاظ على كفاءة عمل تلك المحطات، كما يجرى تنفيذ أعمال تكريك للمجرى عند كوبرى امبابة بطول ١٣٠٠ متر.

وتواصل أجهزة القطاع مواجهة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد ١٥٠٠ كيلومتر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بكافة محافظات الجمهورية التي تطل على نهر النيل ، حيث تم إزالة عدد (٨١٥٦١) حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه فى إطار حملة إنقاذ نهر النيل.

وكان الدكتور سويلم، زار يوم السبت الموافق ٤ نوفمبر ٢٠٢٣، محافظة بنى سويف لتفقد حالة مجرى نهر النيل وأعمال إزالة عدد (٢) من المباني المتعدية علي نهر النيل في المهد.

وصرح الدكتور سويلم بأن وزارة الموارد المائية والرى لا تتهاون مع أية تعديات على نهر النيل مع وجود تنسيق تام مع المحافظين فى متابعة التعديات وازالتها في المهد بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.