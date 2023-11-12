ضبط مصنعين يداران بدون ترخيص و3 مخابز تصرفوا في دقيق بلدي مدعم بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة، ومتابعة المخابز والأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات، ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كل صور الغش التجاري، والتدليس لردع المخالفين.

وذكرت "بلبع"، في بيان لها اليوم الأحد، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، شنت حملة تموينية بقيادة مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية، رقابتها المشددة بكل مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق.

وأسفرت الحملة، في مركز كفر الدوار، عن ضبط 3 مخابز لتصرفهم في 85 شيكارة دقيق بلدي مدعم بالبيع في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبحملة مماثلة بمركز شبراخيت تم ضبط مصنعين أعلاف يداران بدون ترخيص، و4 أطنان ملح طعام مجهول المصدر.

كما تم تحرير 10 محاضر بيع لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، و3 محاضر لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وتمكنت إدارة تموين المحمودية، من ضبط 7 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وآخرين لعدم نظافة أدوات العجين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.