راحة أسبوع للاعبي الأهلي بعد التعادل مع الجونة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبيه راحة لمدة أسبوع، وذلك بعد انتهاء المواجهات الرسمية قبل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب فترة الأجندة الدولية.

ويخوض منتخب مصر الأول الذي يتواجد به 7 لاعبين من الأهلي في معسكره القادم، مباراتين أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون يومي 16 و19 نوفمبر الجاري، بالجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبذلك، سيعود الأهلي لاستئناف تدريباته يوم الأحد، استعدادًا لمواجهة فريق ميدياما الغاني، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل النادي الأهلي مساء السبت مع الجونة بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد النادي الأهلي للنقطة 13 التي يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري العام، بالتساوي مع بيراميدز، مع تبقي مباراة مؤجلة للأحمر، فيما ارتفع رصيد الجونة للنقطة التاسعة.