الوادي الجديد: إحالة أطباء وصيادلة للتحقيق لعدم تواجدهم بعيادات مركز الخارجة

قرر الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إحالة طبيب بعيادة المروة، وطبيب آخر بعيادة 25 يناير، و2 أطباء صيادلة بعيادة 25 يناير، وطبيب صيدلي بعيادة المروة في مركز الخارجة، للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء المرور، كما تفقد العمل في المستشفيات والوحدات الصحية وعيادات مركز الخارجة.

وأكد محروس، ضرورة إجراء مرور دوري لمتابعة الانضباط الإداري والتزام الفريق الطبي ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات والأكسجين ومدى تطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة ومستوى نظافة الوحدات، مشيرا إلى تكليف الإداريين بتأمين الوحدات الصحية، وصرف مكافأة لمدير عيادة حي الأمل بالخارجة، ومتابعة عمل فرق مبادرة 100 يوم صحة.

وأشار، إلى التنسيق مع إدارة التموين الطبى بالمديرية، وتجهيز سكن الأطباء بوحدة قرية صنعاء الصحية، والتنسيق مع إدارة الطب الوقائي بالمديرية لتدريب العاملين على تطبيق بروتوكول حفظ الطعوم.